В Дагестане более 800 человек подали заявку на участие в программе догазификации

МАХАЧКАЛА, 3 ноября. /ТАСС/. Более 800 человек подали заявку на участие в программе догазификации в Дагестане. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала".

"В Дагестане уже более 800 человек подали заявку на участие в программе догазификации. Работы в некоторых населенных пунктах уже начаты. Так, в Дагестанских Огнях голубое топливо появилось в доме пенсионерки <...>. Заявку женщина подала 8 августа", - говорится в сообщении.

Отмечается, всего в Дагестане в программе догазификации могут участвовать более 79 тыс. человек.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в апреле 2021 года поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где до 2020 года проложили внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, а их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителя не превышает 200 м, объем потребления газа составляет не более 7 куб. м в час. В рамках этой программы газ бесплатно подведут к границе участка, а от забора до самого дома - уже за счет собственника.