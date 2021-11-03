Reuters: Volkswagen расширит свою "зеленую" стратегию за счет инвестиций в фонд InnoEnergy

БЕРЛИН, 3 ноября. /ТАСС/. Германский автопроизводитель Volkswagen объявил о расширении своей "зеленой" стратегии за счет инвестиций в фонд EIT InnoEnergy, предназначенный для поддержки технологических компаний в области преобразования энергии. Об этом в среду сообщило агентство Reuters.

В Volkswagen отметили, что, помимо партнерства с EIT InnoEnergy, концерн станет еще и акционером данного предприятия, которое получает поддержку со стороны Евросоюза. В частности, Volkswagen взял на себя обязательство стать углеродно-нейтральным к 2050 году. "Идея заключается в том, чтобы использовать InnoEnergy как дополнительный способ найти интересные предприятия и поддержать их в расширении бизнес-моделей", - подчеркнул представитель Volkswagen Йенс Визе.

Вместе с тем, как пишет Reuters, Volkswagen в сентябре обнародовал планы по созданию собственного венчурного фонда в размере €300 млн ($348 млн) для инвестирования в проекты по декарбонизации и стартапы. Автопроизводитель стремится стать крупнейшим в мире продавцом электромобилей к середине десятилетия и сообщил о намерении строительства в Европе шести крупных заводов по производству аккумуляторных батарей к концу десятилетия.

Однако компания не раскрыла информацию о размерах инвестиций и доли в фонд EIT InnoEnergy, владельцами которого также являются Schneider Electric, TotalEnergies, Engie и Electricite de France. Кроме того, по данным агентства, при поддержке Европейского института инноваций и технологий (EIT), EIT InnoEnergy финансирует стартапы и компании, активно участвующие в переходе к декарбонизации и отказу от использования ископаемого топлива.

Европейский фонд EIT InnoEnergy уже вложил €560 млн ($650 млн) и владеет долями примерно в 300 различных компаниях, включая шведского производителя аккумуляторных батарей Northvolt, сталелитейное предприятие H2 Green Steel и добытчика лития Vulcan Energy Resources.