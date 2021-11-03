ЦРПТ: данные Росстата показали, что маркировка не привела к удорожанию молочных продуктов

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Обязательная маркировка молочной продукции, которая поэтапно вводится в России с 1 июня, не приводит к удорожанию товаров в этой категории. Об этом сообщил в среду заместитель гендиректора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Реваз Юсупов, комментируя последние данные Росстата.

"По данным Росстата, сыры сычужные, твердые и мягкие, на 1 ноября стали дешевле на 0,35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Маркировка сыров была внедрена с 1 июня, это единственная категория в перечне пищевых продуктов, которая демонстрирует снижение. Остальные группы товаров показывают более существенный рост: говядина по итогам октября подорожала на 0,35%, курица - на 0,57%, а колбасы стали дороже на 0,83%", - цитирует пресс-служба ЦРПТ Юсупова.

Он также уточнил, что рост цен в молочной отрасли прежде всего происходит за счет ситуации на валютном рынке, стоимости ветпрепаратов и кормов, возросшей из-за летней засухи, а также других факторов, не имеющих отношения к маркировке товаров.

Ранее Росстат опубликовал индексы потребительских цен в России по итогам октября. Среди молочной продукции наблюдается снижение стоимости на 0,25% у питьевого пастеризованного молока, на 0,22% - у питьевого стерилизованного молока, сметана подешевела на 0,18%. "Таким образом динамика индексов потребительских цен на молочную продукцию в сравнении с другими группами продовольственных товаров опровергает любые заявления о рисках роста цен на молоко из-за маркировки", - добавил Юсупов, слова которого приводит пресс-служба.

Обязательная маркировка молочной продукции началась в России с 1 июня 2021 года для сыров и мороженого, а с 1 сентября - для молочной продукции со сроком хранения свыше 40 суток. Начиная с 1 декабря она станет обязательной для товаров со сроком годности 40 дней и менее.