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Энергетический кризис в Европе

Отбор газа из хранилищ Европы достиг максимума с начала отопительного сезона

Общая наполненность европейских ПХГ газом сейчас составляет около 81,75 млрд куб. м

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Отбор газа из подземных хранилищ Европы достиг максимального уровня с начала отопительного сезона, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE). Произошло это в том числе за счет активных изъятий газа "Газпромом" из своих ПХГ в регионе.

Запасы газа в ПХГ Европы 2 ноября пополнились только на 39 млн куб. м, в том время как отбор из хранилищ за этот же период составил более 321 млн куб. м. Это максимум с начала отопительного сезона в Европе в начале октября. Последний раз подобные показатели изъятия газа из хранилищ наблюдались в середине апреля этого года.

Таким образом, общая наполненность европейских ПХГ газом накануне уменьшилась до 76,43% и сейчас составляет около 81,75 млрд куб. м.

Произошло это в том числе за счет активного отбора газа из хранилищ "Газпрома". После долгого периода закачки в одном из своих крупнейших хранилищ в Европе - австрийском Haidach - "Газпром" накануне отобрал из него почти 8 млн куб. м.

Кроме того, после нескольких дней мощной закачки в германское хранилище Jemgum, 2 ноября газовый холдинг отобрал из него около 3,4 млн куб. м газа, а также более 1 млн куб. м из хранилища Rehden после почти месяца без действий по его заполнению или опустошению. Еще одно хранилище "Газпрома" в Германии, Katharina, по-прежнему не ведет ни закачку, ни отбор газа.

"Газпром" все еще продолжает закачку газа в нидерландское хранилище Bergermeer, но снизил ее объемы более чем вдвое по сравнению с более ранними показателями.

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ГерманияЭнергетический кризис в Европе
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