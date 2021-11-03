Стратегия развития Продовольственного фонда Чувашии будет разработана до конца года

ТАСС, 3 ноября. Власти Чувашии разработают стратегию развития Продовольственного фонда региона до конца года. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе администрации главы республики.

"Глава Чувашии соответствующую задачу поставил, документ должен быть разработан до конца года", - отметили в пресс-службе.

По мнению главы республики Олега Николаева, Продовольственный фонд Чувашии должен стать главным игроком на рынке продвижения продукции, прежде всего фермерской. "Здесь возможно и строительство логистического склада, и центра, где фермерская продукция может быть представлена не только для оптовой, но и розничной продажи, а также в пункты общепита. Все возможности для этого у Продовольственного фонда Чувашской Республики на сегодняшний день есть", - привели слова главы Чувашии в пресс-службе.

Николаев также считает, что предприятие станет звеном, которое будет консолидировать вопросы развития фермерского, кооперационного движения, личных подсобных хозяйств. Речь идет о продвижении продукции, в том числе методами дистанционной торговли, через цифровые сервисы.

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии включило ООО "Продовольственный фонд Чувашской Республики" в Единый реестр добросовестных поставщиков в сфере закупок. Крупы фонда заняли первые места на Всероссийском конкурсе "За производство высококачественной пищевой продукции" в рамках 23-й Всероссийской агропромышленной выставки "Золотая осень - 2021".

ООО "Продовольственный фонд Чувашской Республики" для обеспечения потребностей учреждений бюджетной сферы социально значимыми продуктами питания поставляет им экологически чистые овощи и крупы собственного производства. С 2018 года в составе фонда появился филиал - Цивильское хлебоприемное предприятие, которое производит крупы и кормосмеси, оказывает услуги по приемке, очистке, сушке, отпуску, хранению и анализу зерна, транспортные и другие услуги. Проектная мощность крупоцеха составляет до 5 тонн в смену. В марте 2021 года для расширения ассортимента выпускаемой продукции на предприятии открыт цех фасовки и упаковки круп.