Работу Instagram и Facebook восстановили после крупного сбоя

ТАСС, 4 ноября. Работа социальной сети Instagram была восстановлена в среду после сбоя, который продлился несколько часов. Об этом сообщил на своей странице в Twitter пиар-отдел соцсети.

"И мы вернулись! Проблема была исправлена, поэтому, если раньше у вас были затруднения с личными сообщениями, теперь все должно быть в порядке", - говорится в записи. Команда соцсети поблагодарила своих пользователей за терпение.

По данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, количество отчетов о неполадках в работе социальной сети Facebook, оставленных пользователями из разных стран мира, также снизилось к вечеру среды. Согласно информации сервиса, наибольшее количество жалоб на сбои в Instagram и Facebook поступало в течение дня из Великобритании, Германии и США.

Нынешний крупный сбой стал уже третьим за последний месяц для сервисов, принадлежащих компании Facebook, которая теперь будет носить название Meta.

5 октября в работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел глобальный сбой, затронувший множество других сервисов. Как выяснилось, почти шесть часов популярные соцсети и мессенджер были недоступны из-за ошибки инженеров компании. Глава корпорации Meta (на тот момент еще Facebook), Марк Цукерберг был вынужден публично извиниться за случившееся.