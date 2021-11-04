Чистая прибыль "Сургутнефтегаза" по РСБУ за 9 месяцев упала в 3 раза

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. "Сургутнефтегаз" за январь-сентябрь 2021 года сократил чистую прибыль по РСБУ в 3 раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года - до 297,44 млрд руб., следует из материалов компании.

При этом выручка за отчетный период выросла на 75% - до 1,34 трлн руб.

Валовая прибыль "Сургутнефтегаза" выросла в 2 раза и составила 372,2 млрд рублей. Прибыль до уплаты налогов составила 355,18 млрд руб. против 1,08 трлн руб. по итогам января-сентября 2020 года.

Основные направления бизнеса "Сургутнефтегаза" - разведка и добыча углеводородного сырья, переработка нефти и газа, производство электроэнергии, производство и маркетинг нефтепродуктов и продуктов газопереработки.