АСИ: бизнесу в СКФО необходимо сокращение сроков подключения к электросетям

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Сокращение сроков подключения к электросетям и лицензирования отдельных видов деятельности необходимы предпринимателям в регионах Северного Кавказа, следует из данных опроса представителей бизнеса, проведенного при составлении Национального рейтинга инвестиционной привлекательности Агентства стратегических инициатив (АСИ). Об этом сообщил ТАСС советник гендиректора АСИ Анвар Гаджиев.

"По итогам опроса, предприниматели озвучили и проблемные зоны регионов СКФО. Например, точками роста являются показатели регуляторной среды, а именно сокращение сроков оказания государственных услуг для бизнеса, среди которых особенно стоит отметить подключение к сетям электроснабжения и лицензирование отдельных видов деятельности - медицинской деятельности и деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами. Думаю, органы исполнительной власти регионов СКФО обратят внимание на озвученные бизнесом проблемы, и в будущих циклах Национального рейтинга мы увидим положительную динамику в данных направлениях", - сказал он.

Гаджиев отметил, что по итогам Национального рейтинга, результаты которого были презентованы на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2021 году, четыре из семи регионов Северо-Кавказского федерального округа улучшили свой интегральный индекс. "Наибольшего прогресса добились Республики Кабардино-Балкария и Дагестан, а также Ставропольский край", - добавил Гаджиев.

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата с 2014 года составляет Агентство стратегических инициатив по поручению президента РФ. Рейтинг оценивает усилия властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.

В 2021 году презентация рейтинга традиционного проходила на Петербургском международном экономическом форуме. В топ-5 регионов с наилучшими условиями для привлечения инвестиций вошли Москва, Татарстан, Тюменская и Тульская области, а также Башкирия.