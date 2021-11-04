Организаторы ВЭФ ожидают участников из РФ на январской встрече в Давосе

ГЛАЗГО, 4 ноября. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Организаторы ежегодной встречи Всемирного экономического форума (ВЭФ) ожидают прибытия представительной российской делегации в Давос. В беседе с корреспондентом ТАСС президент ВЭФ и экс-глава МИД Норвегии (2013-2017) Бёрге Бренде, участвующий в климатической конференции ООН в Глазго, подтвердил, что вновь отменять январскую встречу из-за пандемии не планируется.

"Мы успешно сотрудничаем с различными российскими министерствами, и Россия, конечно же, будет представлена в Давосе в следующем году. Мы очень ждем, что на нашу ежегодную встречу, которая стартует 17 января уже в привычном формате, прибудет солидная российская делегация. Со следующего года мы также хотели бы регулярно видеть в Давосе представителей российских технологических компаний", - сказал собеседник агентства, отказавшись раскрывать состав участников с российской стороны, который, по его словам, окончательно определится только к январю.

По словам Бренде, в этом году проведение традиционного мероприятия по объективным причинам было невозможно, однако теперь ситуация сильно изменилась.

"В начале года ситуация с COVID-19 была другой. Сейчас большинство людей вакцинированы, так что в Глазго можно проводить мероприятие, которое привлекло почти 50 тыс. человек. По сравнению с этим встреча в Давосе на 2-3 тыс. человек - совсем немного", - отметил он.

Дорога в будущее

Бренде также поделился с ТАСС позитивными впечатлениями от посещения Москвы в октябре этого года, где совместно с ВЭФ будет создан новый Центр четвертой промышленной революции. Соответствующий меморандум был в ходе визита подписан между ВЭФ и российским правительством.

"Среди прочего центр в Москве будет заниматься тематикой искусственного интеллекта, а также составит доклад о готовности разных стран к внедрению ИИ. Изучается также возможность работы по теме больших данных - кислорода новой цифровой экономики, - рассказал собеседник агентства. - ВЭФ заинтересован в дальнейшем развитии сотрудничества с Россией".

Говоря о будущей роли РФ в глобальной экономике, Бренде обратил внимание на необходимость дальнейшей диверсификации и упора на укрепление сильной академической базы, наличие которой - "обязательное требование для тех, кто хочет выиграть от четвертой промышленной революции".

"С прицелом на будущее России следует вкладывать больше средств в инфраструктуру и образование и добиваться конкурентоспособности в тех сферах, которые станут важной частью четвертой промышленной революции. В ней ключевое значение будет иметь человеческий капитал, способность взращивать таланты мирового уровня, - сказал он. - РФ является ключевым поставщиком энергии и ископаемых на мировый рынок и сохранит за собой эту роль, в том числе в сфере экспорта редкоземельных элементов, имеющих огромное значение. Но поскольку Россия диверсифицирует экономику, она может стать намного более сильным игроком в технологическом секторе - именно к этому, как мне кажется, все идет".

Прогнозируемая четвертая промышленная революция предполагает масштабные изменения в организации производства и жизни общества за счет повсеместной автоматизации, увеличения роли робототехники и искусственного интеллекта.

Интерес инвесторов

Бренде ожидает увеличения иностранных инвестиций в российскую экономику. "Я ожидаю увеличения притока прямых иностранных инвестиций в РФ. Традиционно привлекательны здесь сектор IT, нефтегазовая отрасль, ископаемые ресурсы, производство удобрений, однако я также наблюдаю рост интереса к России венчурных капиталистов и компаний прямого инвестирования. В этом плане был очень показателен Петербургский международный экономический форум", - отметил собеседник агентства.

По его словам, инвестиционную привлекательность России среди прочего обеспечивает тот факт, что "российская экономика демонстрирует стабильность". Бренде также отметил низкий уровень долговой нагрузки в России, "в то время как многие страны сейчас погрязли в долгах". Рост цен на нефть и газ, по его словам, "дополнительно укрепляет прочное финансовое положение РФ". По его мнению, природный газ еще долго будет востребован в Европе и мире, несмотря на начинающийся зеленый энергетический переход, который должен позволить значительно сократить объемы выбросов парниковых газов в атмосферу.

Мост к зеленой энергетике

"Есть реальное стремление к переходу от угля и тяжелого ископаемого топлива к ВИЭ [энергии из возобновляемых источников]. Однако на этом пути будут и препятствия, что демонстрирует, например, падение производства энергии на ГЭС в этом году из-за малого количества осадков, а также более слабые, чем ожидалось, ветра в Европе [и снижение эффективности ветрогенерации]. В результате доля ВИЭ уменьшилась на фоне устаревания угольных электростанций и закрытия атомных, - сказал Бренде. - Мне кажется, для Европы природный газ станет мостом, по которому общество войдет в зеленое энергетическое будущее, отказавшись от использования угля и тяжелого ископаемого топлива".

Президент ВЭФ согласился с тем, что газопровод "Северный поток - 2" стал бы подспорьем в создании этого "моста", но при этом констатировал, что пока формальные переговоры о его запуске стоят на месте.

"Впрочем, после посещения Москвы и бесед с различными участниками рынка здесь в Европе у меня сложилось впечатление, что на определенном уровне конструктивный диалог по "Северному потоку - 2" продолжается. Давайте подождем, ведь скоро в Германии будет новое правительство во главе с Олафом Шольцем и коалицией "светофор" [СДПГ, "зеленые" и либералы]. Возможно, окончательные решения, связанные с этим проектом, примет уже новый [немецкий] кабинет", - сказал Бренде.

ВЭФ - швейцарская неправительственная организация. Она ежегодно проводит встречи с участием ведущих руководителей бизнеса, политических лидеров и видных экспертов в различных сферах деятельности. Членами ВЭФ являются около тысячи крупных компаний и организаций.