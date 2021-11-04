В Дагестане планируют нарастить валовый сбор риса до 190 тыс. тонн к 2025 году

МАХАЧКАЛА, 4 ноября. /ТАСС/. Аграрии Дагестана планируют к 2025 году увеличить валовый сбор риса до 190 тыс. тонн, в прошлом году в республике собрали 111 тыс. тонн риса, сообщил ТАСС врио заместителя председателя правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов.

"Мы ставим перед собой до 2025-2026 года довести производство до 190 тыс. тонн валовый сбор риса. В 1980 годы в республике было 45 тыс. га рисовых чеков, их них рис сеяли на 37 тыс. га, остальные площади для соблюдения севооборота отводились под люцерну. Сейчас мы восстанавливаем рисовые чеки, за последние пять лет нам удалось увеличить их с 18 до 26 тыс. При этом если в 1980 году урожайность была 34 ц/га, сегодня мы собираем в среднем 46,5 ц/га, а на отдельных полях урожайность достигает 80 ц/га", - сказал Абдулмуслимов.

По его словам, в прошлом году аграрии республики собрали 111 тыс. тонн риса, урожай текущего года ожидался на порядок больше, однако коррективы в планы внесла непогода - из-за сильных дождей и ветра в сентябре и начале октября часть риса полегла.

"По прогнозам мы потерям 20-25% урожая. Сейчас мы уже убрали более 55% риса, средняя урожайность сегодня даже при таких больших потерях составляет 46 ц/га. Надеемся в ближайшие две-три недели завершить уборку. У нас создан оперативный штаб, работает комиссия - конечно, мы учитываем потери наших фермеров, и я уверен, что будет оказана господдержка будет по возмещению части понесенных убытков", - отметил собеседник агентства.

При этом он отметил, что сегодня в Дагестане образовался полноценный рисоводческий кластер, включающий в себя все стадии производства - от селекционных семеноводческих центров до мощностей по переработке.

"Всего у нас порядка 10-11 всех цехов по переработке риса, в том числе три крупных предприятия. Например, на площадке ООО "Нива" есть рисовый завод, который выпекает четыре разные фракции риса. Сегодня наш рис востребован и в РФ, и во всех постсоветских республиках, а также в других странах - в прошлом году на экспорт отгрузили 1,5 тыс. тонн, это был пилотный проект, в дальнейшем планируем наращивать экспорт", - пояснил врио вице-премьера Дагестана.