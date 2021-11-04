Мониторинг ОПЕК+ рекомендовал сохранить план по увеличению добычи на 0,4 млн б/с в декабре

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Мониторинговый комитет ОПЕК+ в четверг после встречи, длившейся менее часа, рекомендовал странам альянса сохранить план по увеличению добычи нефти на 400 тыс. б/с в декабре, сообщил ТАСС источник в делегации одной из стран.

"Рекомендация в прежнем направлении - [увеличение] на 400 тыс. б/с", - сказал он.

Согласно повестке ОПЕК, министерская конференция, на которой будет рассмотрена эта рекомендация, должна начаться в 17:00 мск.

ОПЕК+ также принял решение провести пресс-конференцию в 17:30 по московскому времени по итогам министерской встречи, сообщили в ОПЕК. Таким образом, встреча, скорее всего, будет не долгой.

"Пресс-конференция 22-й министерской встречи ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, состоится в четверг, 4 ноября 2021 года, в 15:30 (по венскому времени) посредством видеоконференции", - говорится в сообщении ОПЕК.