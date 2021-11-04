Новак заявил, что рост спроса на нефть в 2021 году может составить 5-6 млн б/с

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Спрос на нефть в 2021 году может вырасти на 5-6 млн баррелей в сутки, сообщил вице-премьер России Александр Новак в интервью телеканалу "Россия-24".

"Сегодня мы видим восстановление ситуации на рынке. В этом году мы ожидаем примерно рост спроса на 5-6 млн баррелей в сутки", - сказал он.

Новак отметил, что решение сохранить увеличение уровня добычи нефти на 400 тыс. б/с позволит восстановить предложение еще на 2 млн б/с к 1 января 2022 года. "Мы договорились 1 декабря встретиться, чтобы обсудить текущую ситуацию и баланс спрос - предложение, и решение на январь", - добавил он.

Отвечая на вопрос о том, как сегодня страны-участницы соглашения исполняют условия сделки, вице-премьер подчеркнул, что исполнение идет на высоком уровне. "По результатам мониторинга и отчета, который был представлен сегодня на министерской встрече, исполнение сделки в сентябре месяце составило 115% странами ОПЕК и не ОПЕК", - сказал он.

Новак сообщил, что текущая цена нефти в районе $80 за баррель объективно отражает ситуацию на рынке.

"На мой взгляд, сегодняшняя цена в районе $80 за баррель объективно отражает текущую ситуацию. Дальше посмотрим, что будет в декабре - январе, исходя из тех фактов, которые я сказал", - отметил он.

По его словам, на рынке есть ряд неопределенностей, которые могут сыграть на понижение цены нефти, все будет зависеть от ситуации в конце 2021 года - начале 2022 года.

"Здесь много факторов, играющих на повышение цены, многие неопределенности, которые могут снизить цену. Все будет зависеть от той ситуации, которая будет развиваться в течение ноября - декабря 2021 года и I квартала 2022 года. Мы сейчас наблюдаем распространение дельта-штамма, это негативный фактор, во многих странах вводятся ограничительные меры", - добавил он.