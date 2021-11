Авиакомпании США ожидают дальнейших действий от Госдепартамента по пролетам над Россией

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Вопрос о правах пролета американских авиакомпаний над территорией РФ пока полностью не решен, индустрия ждет дальнейших действий от Госдепартамента в ближайшее время. Об этом ТАСС сообщили в четверг в объединении Airlines for America, направившем ранее соответствующее письмо в американское внешнеполитическое ведомство.

"Airlines for America ценит усилия американских властей по обеспечению одобрения пролетов над территорией России предстоящей зимой для американских компаний. Право пролетов над Россией - ключевой элемент в поддержании и расширении глобальной сети американских авиалиний по всему миру. Право пролетов позволит американским пассажирским и грузоперевозчикам эффективно работать на направлениях между США и Азией, Индией и Ближним Востоком. Airlines for America подчеркивает важность обеспечения американскими властями дополнительных возможностей для пролетов американских авиакомпаний над Россией в ближайшее время", - заявил ТАСС управляющий директор Airlines for America по корпоративным коммуникациям Картер Янг.

Янг не стал уточнять, означает ли это, что в ближайшее время предстоят контакты между американскими и российскими представителями по вопросу права на пролеты.

Между тем одна из крупнейших американских авиакомпаний United Airlines уже получила необходимые разрешения для пролетов над Россией до конца зимы. "Мы получили необходимые одобрения полетов над территорией РФ от российских властей и можем продолжать полеты в Индию без перерыва этой зимой", - сказал ТАСС представитель пресс-службы.

В United Airlines не стали уточнять, получили ли соответствующие одобрения другие компании, обратившиеся с письмом в Госдепартамент. Это в том числе American Airlines, Delta Airlines, UPS, FedEx. В перечисленных компаниях на вопросы ТАСС, получили ли они необходимые разрешения и известно ли им о планах контактов между ведомствами двух стран по данному вопросу, пока не ответили.

Ранее агентство Reuters сообщило, что организация Airlines for America, объединяющая американских авиаперевозчиков, обратилась к Госдепартаменту с просьбой обеспечить права на пролет над воздушным пространством России. В соответствующем письме в американское ведомство отмечается, что многим авиакомпаниям США необходимы дополнительные права для пролета над воздушным пространством России, чтобы удовлетворить потребности рынка. С чем связана необходимость предоставления дополнительных разрешений на полеты, не уточняется.