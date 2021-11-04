Компании Румынии и США договорились о сооружении в стране АЭС с малым модульным реактором

БУХАРЕСТ, 4 ноября. /ТАСС/. Исполнительный директор румынской компании Nuclearelectrica Космин Гицэ и генеральный директор американской NuScale Power Джон Хопкинс подписали в четверг на полях 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго соглашение о сотрудничестве в строительстве в Румынии малого модульного ядерного реактора (Small Modular Reactor - SMR). Об этом сообщило агентство Agerpres.

Согласно врио министра энергетики Румынии Вирджилу Попеску, NuScale Power - единственная компания, получившая разрешение Комиссии по ядерному урегулированию США на проектирование и развитие малых модульных реакторов. "Румыния станет региональным лидером в поставках чистой энергии и, соответственно, в объединении местной сети поставщиков, что позволит ей стать инвестиционным узлом и поставщиком модулей типа NuScale странам Центральной и Восточной Европы! - написал он в Facebook. - Это новый шаг в укреплении стратегического партнерства между Румынией и США!"

Румынская ассоциация ROMATOM, в состав которой входят 44 компании - поставщика услуг, оборудования и работ в области ядерной энергетики, приветствовала "позиционирование Румынии на передовой линии стран, которые будут внедрять технологию SMR с целью обеспечения внутреннего потребления и достижения энергетической независимости".

Между тем румынское отделение международной природоохранной организации Greenpeace раскритиковало "экспериментальный" румыно-американский ядерный проект. "Ни один ядерный реактор этого типа не был построен ни в США, ни в другой стране, - указывается в распространенном ею пресс-релизе. - Таким образом, Румыния становится "подопытной свинкой" для недостаточно испытанных ядерных технологий". "Опубликованные в октябре результаты опроса, проведенного агентством YouGov, показывают, что 66% румын не хотят, чтобы по соседству с ними находилась АЭС, - отмечает Greenpeace. - В то же время поддержка гражданами развития зеленой энергетики в Румынии очень высока".