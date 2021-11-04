Отбор газа из хранилищ Европы достиг максимума с середины марта

ТАСС, 4 ноября. Отбор газа из подземных хранилищ Европы продолжает увеличиваться и накануне достиг максимального уровня с середины марта, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Запасы газа в ПХГ Европы 3 ноября пополнились только на 29,6 млн куб. м, в то время как отбор из хранилищ за этот же период превысил 375 млн куб. м. Это максимум не только за отопительный сезон в Европе (начался в начале октября), но и более чем за полгода. Последний раз подобные показатели изъятия газа из хранилищ наблюдались в середине марта.

Таким образом, общая наполненность европейских ПХГ накануне уменьшилась до 76,11% и составляет около 81,4 млрд куб. м.

Этот показатель достигнут в том числе за счет активного отбора "Газпромом" газа из большинства своих хранилищ в Европе.