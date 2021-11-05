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Акции "Русала" в Гонконге упали на 5% на фоне дешевеющего алюминия

За минуту после открытия торгов ценные бумаги компании подешевели на $0,96 - $0,91

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 5 ноября. /ТАСС/. Стоимость акций российской компании "Русал" на Гонконгской фондовой бирже в пятницу упала более чем на 5% на фоне снижения мировых цен на алюминий. Об этом свидетельствуют данные этой торговой площадки.

За минуту после открытия торгов ценные бумаги "Русала" подешевели на 5,2% - с 7,5 до 7,11 гонконгского доллара ($0,96 - $0,91).

В четверг стоимость алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) опустилась ниже отметки $2,6 тыс. за тонну впервые с 26 августа текущего года. В пятницу утром цена этого металла находилась на отметке $2 547 за тонну.

В октябре стоимость алюминия поднималась выше $3,2 тыс. за тонну, что является максимумом с июля 2008 года, но, достигнув пика на уровне 3 229 долларов за тонну 18 октября, начала снижаться.

"Русал" является крупнейшим производителем алюминия за пределами Китая и единственным производителем первичного алюминия в России. Крупнейший акционер "Русала" с долей в 56,88% - En+ Group, основанная Олегом Дерипаской. В En+ Дерипаске принадлежит 44,95% акций.

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