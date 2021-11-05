Специалисты РФ отправятся в Бенин для оказания помощи в организации добычи мрамора

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Эксперты из России готовятся выехать в Бенин для оказания помощи в организации промышленной добычи мрамора и оценки качества местного камня. Об этом ТАСС сообщил президент ассоциации предприятий каменной отрасли России "Центр камня" Дмитрий Медянцев.

"Мы готовим геологоразведочную экспедицию в Бенин. Там промышленность добычи строительных материалов и производства строительных материалов из природного камня почти не развита. Правительство республики решило эту ситуацию исправить и наладить промышленную добычу блоков мрамора. <…> Специалисты будут изучать состав, химический состав, физические свойства и трещиноватость", - сказал он.

Медянцев добавил, что власти Бенина обратились за помощью в "Зарубежгеологию", которая обратилась к "Центру камня".

"В ближайшее время мы готовимся туда выехать, но все будет зависеть от ситуации с коронавирусом", - отметил он.