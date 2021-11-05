WSJ: Boeing выплатит $225 млн акционерам по делу о неполадках в лайнерах 737 MAX

НЬЮ-ЙОРК, 5 ноября. /ТАСС/. Руководство американского авиастроителя Boeing договорилось о мировом соглашении со своими акционерами по ситуации, спровоцированной неполадками в самолетах Boeing 737 MAX. Как сообщила в четверг газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, компания выплатит своим вкладчикам порядка $225 млн.

По ее сведениям, в рамках соглашения руководство введет позицию омбудсмена по внутренним вопросам, а также назначит еще одного члена совета директоров с опытом работы в области авиационной безопасности.

Ожидается, что подписанное соглашение будет направлено на одобрение в суд уже в пятницу.

Эксплуатация Boeing 737 MAX была прервана после двух катастроф. 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек. Руководство корпорации Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.