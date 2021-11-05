Ежегодная импортная выставка открылась в Шанхае при жестких мерах эпидемического контроля

ШАНХАЙ, 5 ноября. /ТАСС/. Четвертая Китайская международная выставка импортных товаров (CIIE), которая начала в пятницу работу в Шанхае и продлится до 10 ноября, стала более представительной, чем в прошлом году, и организована в условиях жестких мер санитарного контроля из-за пандемии COVID-19. В павильонах Национального выставочного конгресс-центра (NECC) свою продукцию и услуги представляют компании из 127 стран и регионов мира.

Несмотря на пандемию, устроителям удалось расширить площадь общей экспозиции по сравнению с ЭКСПО 2020 года, когда этот показатель составлял 360 тыс. квадратных метров. Увеличилась и площадь выставочных павильонов компаний, входящих в список 500 крупнейших частных предприятий мира.

Участие России

В этом году на выставке будет работать российская национальная экспозиция. Формат участия из-за сложностей с пересечением границы Китая предусматривает как онлайн, так и офлайн. В общей сложности свою продукцию представляет 31 компания из РФ, почти половина участвует в ЭКСПО в режиме онлайн.

Все фирмы, которые выставили свою продукцию непосредственно, имеют в КНР своих представителей или работают через китайских посредников.

Экспозиция организована Российским экспортным центром (РЭЦ) по поручению Минпромторга. В основном представлены агропромышленный сектор и продукты питания. Несколько компаний демонстрируют в Шанхае косметику и другие товары широкого потребления. Два участника выставки работают в сфере автомобильной индустрии. Ряд российских компаний выставили свою продукцию в других павильонах через китайских дистрибьютеров.

Национальные экспозиции и разделы выставки

Национальные экспозиции в Шанхае в этом году организовали 58 государств, 15 из которых сделали это впервые. Конго, Кирибати, Маврикий, Соломоновы Острова и Палестина дебютировали на выставке, но ограничились форматом онлайн из-за жестких антиковидных мер и трудностей с пересечением границы.

Деловая часть смотра собрала почти 3 тыс. компаний из 127 стран и регионов мира, что превышает показатели 2020 года. 82,6% зарегистрировавшихся профессиональных покупателей - это представители различных корпораций. На выставке представлена продукция в шести основных разделах: продукты питания и сельскохозяйственная продукция, автомобили, умная промышленность и информационные технологии, потребительские товары, медицинское оборудование и товары для здоровья, торговля и услуги.

По данным Главного таможенного управления КНР, товарооборот России и Китая за первые три квартала текущего года увеличился в годовом исчислении на 29,8%, до $102,529 млрд. Как следует из опубликованных данных, экспорт в РФ в январе-сентябре вырос на 32,4% и составил $47,401 млрд. Импорт российских товаров и услуг увеличился на 27,6%, до $55,128 млрд.

Меры санитарного контроля

Меры противоэпидемического контроля на выставке полностью отвечают проводимой китайскими властями политике "нулевой терпимости" к COVID-19. Все иностранные участники обязаны после пересечения границы отсидеть две недели в карантине в специально отведенных для этого местах, а затем еще одну неделю на изоляции в отеле. Также необходимо сдать несколько ПЦР-тестов, последний из которых должен быть сделан не позднее чем за 48 часов до прохода на территорию выставочного комплекса. Организаторы требуют от китайских участников предъявить доказательство отрицательного результата анализа и сертификат о вакцинации.

В районе проведения выставки развернуто 24 мобильных медицинских пункта, сотрудники которых в любую минуту готовы оказать помощь тем, у кого появятся подозрительные симптомы. Для дежурства мобилизовано около 120 медиков и 20 специально оборудованных карет скорой помощи.

Организаторы распорядились проверять на наличие COVID-19 даже импортные упаковки с замороженной пищевой продукцией, которая проходила карантин до транспортировки в павильоны выставочного комплекса.

CIIE и импорт Китая

В 2020 году по итогам 3-й CIIE были заключены сделки на сумму свыше 72,6 млрд долларов. Это на 2,1% больше, чем в 2019 году. В общей сложности в работе прошлогодней выставки участвовали около 2,6 тыс. компаний из 124 стран и регионов мира.

Проведение CIIE - часть масштабной программы правительства Китая, взявшего курс на трансформацию экономической модели развития. Власти пытаются сместить акцент с экспортно ориентированной модели в пользу более сбалансированной практики ведения международной торговли, которая предполагает большую открытость КНР и увеличение объемов импорта.

О планах Китая провести выставку импортных товаров объявил в мае 2017 года председатель КНР Си Цзиньпин на саммите "Один пояс - один путь" в Пекине. Первая из них состоялась в ноябре 2018 года в Шанхае. Правительство страны придает огромное значение этому мероприятию, которое призвано продемонстрировать готовность продолжать курс на открытость внешнему миру.

Внешний товарооборот Китая за первые три квартала текущего года вырос в годовом исчислении на 32,8%, составив $4,374 трлн. Экспорт в январе-сентябре увеличился на 33%, до $2,4 трлн, а импорт вырос на 32,6%, до $1,973 трлн. По итогам 2020 года объем внешней торговли Китая вырос на 1,5% и составил $4,64 трлн.