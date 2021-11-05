Площадь орошаемых земель превысит 24,2 тыс. га в КБР к концу 2023 года

НАЛЬЧИК, 5 ноября. /ТАСС/. Аграрии Кабардино-Балкарии (КБР) намерены довести площадь орошаемых земель в регионе до 24,2 тыс. га до конца 2023 г. Средства на эти цели выделяются по национальному проекту "Международная кооперация и экспорт", сообщил ТАСС министр экономического развития региона Борис Рахаев.

"В рамках реализации регионального проекта КБР "Экспорт продукции АПК" национального проекта "Международная кооперация и экспорт" <...> объем экспорта продукции агропромышленного комплекса планируется довести до $15 млн. В целях стимулирования ввода в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции в рамках регионального проекта заключено дополнительное соглашение, в котором предусматривается доведение площадей мелиорируемых земель к концу 2023 г. до 24 220 га", - рассказал Рахаев.

Всего на 2021 год было запланировано проведение мероприятий по мелиорации земель сельскохозяйственного назначения на площади 4 720 га. Сумма государственной поддержки составляет 355,9 млн руб. (352,3 млн руб. из федерального бюджета и 3,6 млн. руб. из республиканского).

Сельское хозяйство и пищевая промышленность - это ключевые отрасли, формирующие экспорт в КБР, пояснил Рахаев. Основу экспорта составляют кондитерские изделия, алкогольные и безалкогольные напитки, злаки и крахмал. Продукцию из Кабардино-Балкарии закупает Киргизия, Украина, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан, Армения, Белоруссия и Туркмения, добавил он.

"По данным Центрального Банка России, экспорт услуг в КБР за 2020 г. сложился в сумме $9,98 млн, целевой показатель перевыполнен на 44,6%. Основную долю показателя экспорт услуг в размере 86,8% составляют услуги категории "поездки", сложившиеся в сумме $8,66 млн. По показателю "экспорт услуг на душу населения" КБР занимает второе место среди субъектов, входящих в СКФО, уступая Ставропольскому краю, и составляет $11,55 на душу населения. При этом в среднем по СКФО данный показатель достигает $10 на душу", - уточнил собеседник агентства.

О нацпроекте

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции агропромышленного комплекса", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". Он ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП в 20%, а также на рост товаров несырьевого экспорта к 2024 году до $250 млрд.