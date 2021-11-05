Акции "Русала" на Мосбирже падают более чем на 4% на фоне дешевеющего алюминия

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Стоимость акций российской компании "Русал" на открытии торгов на Московской бирже снижалась более чем на 4% и в моменте достигала 67,305 рубля за бумагу (-4,77%), свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:25 мск акции компании замедлили падение и торговались на уровне 67,63 рубля за бумагу (-4,31%).

В четверг стоимость алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) опустилась ниже отметки $2,6 тыс. за тонну впервые с 26 августа. В пятницу утром цена этого металла находилась на отметке 2 547 долларов за тонну. В октябре стоимость алюминия поднималась выше $3,2 тыс. за тонну, что является максимумом с июля 2008 года, но, достигнув пика на уровне $3 229 за тонну 18 октября, начала снижаться.

"Русал" является крупнейшим производителем алюминия за пределами Китая и единственным производителем первичного алюминия в России. Крупнейший акционер "Русала" с долей в 56,88% - En+ Group, основанная Олегом Дерипаской. В En+ Дерипаске принадлежит 44,95% акций.