Золотовалютные резервы Белоруссии увеличились на $89,8 млн

МИНСК, 5 ноября. /ТАСС/. Золотовалютные резервы (ЗВР) Белоруссии за октябрь увеличились на $89,8 млни на 1 ноября текущего года, по предварительным данным, составили $8,5 млрд. Об этом сообщили в пятницу в управлении информации и общественных связей Национального банка республики.

"Международные резервные активы Беларуси на 1 ноября 2021 года, по предварительным данным, составили $8 549,7 млн. За октябрь золотовалютные резервы увеличились на $89,8 млн (на 1,1%) после снижения в сентябре на $36,8 млн (на 0,4%)", - сказано в сообщении.

По данным регулятора, рост ЗВР в октябре в основном обусловлен покупкой Нацбанком иностранной валюты на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", а также увеличением стоимости монетарного золота. При этом в октябре правительство страны исполнило внешние и внутренние обязательства в иностранной валюте на сумму порядка $175 млн.

Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на 2021 год, объем международных резервных активов на 1 января 2022 года должен составить не менее $6 млрд.