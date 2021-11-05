Бизнес в СКФО отметил снижение контроля и улучшение мер поддержки в пандемию

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Бизнес на Северном Кавказе отметил снижение административного давления в период пандемии, улучшение мер господдержки и доступности трудовых ресурсов, следует из данных опроса представителей бизнеса, проведенного при составлении Национального рейтинга инвестиционной привлекательности Агентства стратегических инициатив (АСИ). Об этом сообщил ТАСС советник гендиректора АСИ Анвар Гаджиев.

"По результатам проведенного социологического исследования [опроса предпринимателей, проводимого ежегодно для составления рейтинга инвестиционной привлекательности регионов], предприниматели отметили снижение административного давления на бизнес, которое можно объяснить смягчением контроля в период и после пандемического кризиса, а также улучшение мер государственной финансовой поддержки и доступность трудовых ресурсов", - сказал он.

Он отметил, что опросы бизнеса позволяют АСИ получать обратную связь о состоянии бизнес-климата в регионах непосредственно от предпринимательского сообщества.

Ранее Гаджиев сообщил ТАСС, что по результатам Национального рейтинга, которые были презентованы на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2021 году, четыре из семи регионов Северо-Кавказского федерального округа улучшили свой интегральный индекс. Наибольших успехов, по его словам, добились республики Кабардино-Балкария и Дагестан, а также Ставропольский край.

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата с 2014 года составляет Агентство стратегических инициатив по поручению президента РФ. Рейтинг оценивает усилия властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне. В топ-5 регионов с наилучшими условиями для привлечения инвестиций вошли Москва, Татарстан, Тюменская и Тульская области, а также Башкирия.