Кабмин расширил механизм субсидирования железнодорожных перевозок сельхозпродукции

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Правительство России расширило механизм субсидирования перевозок сельхозпродукции по железной дороге. Постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает в пятницу пресс-служба кабмина.

"Для удовлетворения потребностей регионов в зерновых, а также обеспечения рынков сбыта семян масличных культур и рапса в России расширяется механизм субсидирования железнодорожных перевозок сельхозпродукции. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Речь идет о субсидиях железной дороге на возмещение потерь, возникающих при установлении льготных тарифов на перевозку сельскохозяйственной продукции", - говорится в сообщении.

Уточняется, что это решение позволит наладить необходимый объем поставок продукции АПК в регионы с ее дефицитом, а также поддержать сельхозпроизводителей и уменьшить стоимость транспортировки сельскохозяйственных грузов по России.

В соответствии с новым постановлением, перевозки пшеницы, ячменя и кукурузы по льготному тарифу станут возможны в Крым и Севастополь, сообщает пресс-служба кабмина. Государство простимулирует доставку из южных регионов страны в связи с тем, что в ряде субъектов прогнозируется недобор урожая зерновых. "Так, в перечень территорий, откуда можно будет отправлять субсидируемые грузы, добавлены Краснодарский и Ставропольский края, Волгоградская и Ростовская области. В списке пунктов назначения - Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртия, Чувашия, Пермский край, а также Кировская, Оренбургская, Курганская, Свердловская, Тюменская и Челябинская области", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также предусматривается продление возможности транспортировки зерновых в направлении железнодорожных станций Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Для поддержки производителей соевого шрота, отправляющих свою продукцию из Калининградской области в регионы европейской части России, этот субъект тоже добавлен в перечень направлений субсидируемых перевозок. Кроме того, в соответствии с новыми правилами, льготный тариф на перевозку по железной дороге распространяется на семена рапса.