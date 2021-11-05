Торгпред РФ в КНР: влияние пандемии на торговлю России и Китая нарастало в течение года

ШАНХАЙ, 5 ноября. /ТАСС/. Влияние пандемии COVID-19 на российско-китайское торгово-экономическое сотрудничество нарастало в течение года, необходимо находить баланс между санитарной безопасностью и обеспечением бесперебойного грузопотока. Об этом заявил в пятницу торговый представитель РФ в КНР Алексей Дахновский в видеообращении на церемонии открытия национальной экспозиции России на проходящей в Шанхае четвертой Китайской международной выставке импортных товаров (CIIE).

"Хотя результаты нашего двустороннего торгово-экономического сотрудничества выглядят неплохо, но они могли бы быть гораздо более внушительными. Влияние COVID-19 на российско-китайское взаимодействие не просто продолжает ощущаться, оно постоянно нарастало в течение всего года. Безусловно негативное воздействие пандемия оказала, например, на трансграничное перемещение грузов, серьезно осложнились процедуры импорта, стало крайне проблематичным ввозить в Китай целые группы товаров", - сказал торгпред.

По его словам, устранение имеющихся проблем в логистике является в настоящее время одной из самых актуальных задач. "Призываем в борьбе с эпидемией находить верный баланс между вопросами санитарной безопасности и необходимостью обеспечить бесперебойный поток грузов", - отметил он.

В условиях пандемии, констатировал торгпред, крайне важной оказалась деятельность разветвленного механизма межправительственного российско-китайского сотрудничества, в рамках которого регулярно проводятся консультации об идентификации и снятию барьеров в торгово-экономической сфере. В сентябре, напомнил он, прошло заседание подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, в октябре - заседание подкомиссии по сотрудничеству в области промышленности. "Торговое представительство, со своей стороны, является активным участником этих механизмов, оказывает информационное и консультационное содействие российским участникам рынка", - сказал торгпред.

Проведение CIIE - часть масштабной программы правительства Китая, взявшего курс на трансформацию нынешней экономической модели развития страны. На этом пути власти пытаются сместить акцент с экспортно-ориентированной модели в сторону более сбалансированной практики ведения международной торговли, которая предполагает большую открытость Китая и увеличение объемов импорта.

В этом году выставка пройдет 5-10 ноября. Участие в ней примут почти 3 тыс. компаний из 127 стран и регионов мира, что превышает показатели 2020 года. Российская экспозиция представлена более чем 30 компаниями, около половины из которых примут участие в выставке в режиме онлайн. В 2020 году по итогам 3-й CIIE были заключены сделки на сумму свыше 72,6 млрд долларов. Соответствующий показатель оказался на 2,1% больше того, который был зафиксирован на CIIE 2019 года. В общей сложности в выставке 2020 года приняли участие порядка 2,6 тыс. компаний из 124 стран и регионов мира.