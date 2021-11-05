В Киеве заявили, что Украина имеет достаточно ядерного топлива для отопительного сезона

КИЕВ, 5 ноября. /ТАСС/. Украина накопила резерв ядерного топлива, в том числе и российского, для прохождения нынешнего отопительного сезона. Об этом в пятницу в ходе выступления в парламенте сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

"На сегодня диверсификация [поставок топлива] происходит, но есть половина [атомных] блоков, которые работают на топливе Российской Федерации. В этом плане мы чувствуем себя абсолютно спокойно, потому что по состоянию на сегодня резерв топлива, которое закуплено наперед, дает возможность спокойно пройти отопительный сезон", - заверил глава Минэнерго.

Галущенко уточнил, что резервы топлива превышают 100% потребностей украинских АЭС. "На сегодня есть 146% годовой потребности для блоков ВВЭР-1000 и 150% годовой потребности для блоков ВВЭР-440, то есть фактически речь идет о том, что мы надежно обеспечены ресурсом", - утверждает Галущенко. Он напомнил, что Украина в нынешнем отопительном сезоне в условиях стремительного роста цен на углеводороды делает ставку на атомную генерацию. "Сейчас работает 11 энергоблоков [АЭС], и мы планируем на ноябрь начать [подключать] дополнительно еще два бока, на начало декабря <...> - еще один блок. Фактически речь идет о том, что в работе будет 14 блоков из 15", - подытожил министр.

На украинских АЭС работает 15 энергоблоков, из них 13 - с реакторами типа ВВЭР-1000, два - ВВЭР-440, все они строились под топливо российской компании ТВЭЛ. После государственного переворота на Украине в 2014 году новая власть объявила о планах постепенного отказа от российского топлива и перехода на американское. Использование в реакторах украинских АЭС американских топливных сборок ранее приводило к внеплановым остановкам и длительным ремонтам энергоблоков.

В июне текущего года "Энергоатом" и Westinghouse Electric Sweden AB подписали контракт на разработку и предоставление лицензионной документации на топливные сборки ВВЭР-440 для второго энергоблока Ровенской АЭС. Планируется, что первую опытную партию топливных сборок (не более 12 штук) загрузят в этот энергоблок в 2024 году. Общий объем поставок по контракту предусматривает не менее 1 056 топливных сборок. 21 июля Украина получила более 40 тепловыделяющих сборок производства Westinghouse, которые впервые будут загружены в третий энергоблок Ровенской АЭС в 2022 году.

В конце 2018 года стало известно, что "Энергоатом" и ТВЭЛ продлили контракт на поставки российского ядерного топлива до 2025 года. В "Росатоме" отмечали, что ТВЭЛ продолжит гарантированно обеспечивать по имеющемуся контракту украинские АЭС современным и экономически эффективным ядерным топливом. При этом основными приоритетами в сотрудничестве остаются максимальная ядерная безопасность и надежность топливных сборок.