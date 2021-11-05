Нацкомиссия Украины проверит энергокомпании из-за низких запасов угля

КИЕВ, 5 ноября. /ТАСС/. Национальная комиссия Украины, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), решила провести внеплановые проверки пяти генерирующих компаний, сообщается в пятницу на сайте регулятора.

"НКРЭКУ проведет внеплановые невыездные проверки генерирующих компаний "ДТЭК Днепроэнерго", "ДТЭК Западэнерго", "ДТЭК Востокэнерго", "Центрэнерго" и "Донбассэнерго", - сказано в сообщении.

Проверки пройдут по обращению "Укрэнерго". На минувшей неделе компания пожаловалась регулятору на отсутствие достаточного количества угля на тепловых электростанциях этих компаний и увеличение аварийности энергоблоков.

"Поставки угля не соответствуют потребностям, угольные склады интенсивно срабатываются. По состоянию на 26 октября 2021 запасы угля на складах тепловых электростанций энергогенерирующих компаний снизились до 579 тыс. тонн. Текущие угольные запасы почти в пять раз ниже прошлогодних", - говорится в обращении "Укрэнерго" к НКРЭКУ.

Ранее "Укрэнерго" возложила на ДТЭК, собственником которой является бизнесмен Ринат Ахметов, ответственность за срыв балансировки энергосистемы. После этого Государственная инспекция энергетического надзора решила проверить причины аварийной остановки энергоблоков на тепловых электростанциях ДТЭК.

2 ноября в рамках договора об оказании аварийной помощи Белоруссия начала поставки электроэнергии в энергосистему Украины мощностью 500 МВт. Поставки начались по запросу Киева. Данный случай не относится к долгосрочным коммерческим контрактам. Запрос к Белоруссии стал вынужденной мерой из-за дефицита резерва поддержки частоты. Украине не хватало своей мощности - ТЭС не успевали набрать ее из-за дефицита угля.