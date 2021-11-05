Власти США могут распечатать нефтяные резервы для стабилизации цен на рынке

НЬЮ-ЙОРК, 5 ноября. /ТАСС/. США рассматривают возможность распечатывания стратегических нефтяных резервов страны для стабилизации цен на энергоноситель. Об этом министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила в пятницу в интервью телеканалу Bloomberg.

"Мы определенно рассматриваем вариант с [поставками нефти] из стратегических резервов. Президенту [США Джо Байдену] будет, что сказать на этот счет", - указала глава американского Минэнерго. По ее словам, администрация очень обеспокоена уровнем мировых цен на нефть.

В четверг пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на вопрос о возможных поставках нефти из резервов, заявила, что США рассмотрят "все имеющиеся в их распоряжении инструменты для повышения устойчивости и укрепления доверия людей". При этом она подчеркнула, что "не может предоставить конкретики".

Страны соглашения ОПЕК+ на встрече в четверг сохранили приверженность своему плану по восстановлению добычи нефти темпами не более чем на 400 тыс. б/с в месяц, несмотря на призывы импортеров, прежде всего США, ускорить снабжение дефицитного рынка. Единая позиция России и Саудовской Аравии заключалась в том, что нарастить производство нефти в текущих условиях больше невозможно из-за сокращения спроса и потенциального падения цен.