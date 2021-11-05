Керри сообщил, что делегации США и РФ обсудили в Глазго тему выбросов метана

ЛОНДОН, 5 ноября. /ТАСС/. Спецпосланник президента США по климату Джон Керри сообщил, что проблема выбросов метана в атмосферу была среди тем, которые американская и российская делегации обсуждали в пятницу на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в шотландском Глазго. Об этом Керри заявил на пресс-брифинге, который транслировался на сайте мероприятия

"Прошу прощения за небольшую задержу. У нас были дискуссии с российской делегацией по поводу метана и некоторым другим вопросам", - сказал он в начале своего выступления. Керри не уточнил, на каком уровне велось обсуждение. Известно, что на конференции у него должна состояться встреча со специальным представителем президента РФ по климату Русланом Эдельгериевым.

В ходе выступления Керри выразил уверенность в том, что на конференции "могут быть урегулированы противоречия по правилам имплементации Парижского соглашения". Он также подчеркнул, что американская сторона на переговорах стремится к тому, чтобы участники конвенции как минимум раз в пять лет брали на себя более амбициозные цели в сфере борьбы с изменением климата, так как "будет безответственно", если после COP26 у сторон сохранится возможность делать это реже.

COP26 проходит в Глазго с 31 октября и завершится 12 ноября. В ее работе принимают участие делегации почти 200 стран. В крупнейшем городе Шотландии стороны конвенции после нескольких неудачных попыток, предпринятых в предыдущие годы, вновь пытаются договориться о правилах реализации Парижского соглашения по климату. Кроме того, участники конференции обсуждают планы адаптации к тем последствиям изменения климата, которые уже не удастся предотвратить. По итогам работы переговорщиков ожидается публикация документов COP26.