Мосбиржа начнет торги ADS ЦИАН в 20:00 мск при условии старта торгов на NYSE

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Московская биржа планирует начать торги американскими депозитарными акциями (ADS) онлайн-сервиса по поиску недвижимости ЦИАН в 20:00 мск, следует из сообщения на сайте торговой площадки.

Торги начнутся при условии старта торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), добавили там.

Ранее сообщалось, что Нью-Йоркская фондовая биржа и Московская биржа в пятницу запустят торги акциями ЦИАН в рамках первичного публичного предложения (IPO). В целом размещается 18,2 млн американских депозитарных акций (ADS), из которых 4,04 млн предлагает ЦИАН, а 14,17 млн - некоторые из акционеров компании.