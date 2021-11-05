{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Мосбиржа начнет торги ADS ЦИАН в 20:00 мск при условии старта торгов на NYSE

Речь идет о размещении 18,2 млн американских депозитарных акций, из которых 4,04 млн предлагает ЦИАН, а 14,17 млн - некоторые из акционеров компании

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Московская биржа планирует начать торги американскими депозитарными акциями (ADS) онлайн-сервиса по поиску недвижимости ЦИАН в 20:00 мск, следует из сообщения на сайте торговой площадки.

Торги начнутся при условии старта торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), добавили там.

Ранее сообщалось, что Нью-Йоркская фондовая биржа и Московская биржа в пятницу запустят торги акциями ЦИАН в рамках первичного публичного предложения (IPO). В целом размещается 18,2 млн американских депозитарных акций (ADS), из которых 4,04 млн предлагает ЦИАН, а 14,17 млн - некоторые из акционеров компании.

Теги
Россия
Пандемия COVID-19
Акции BioNTech упали на 20% на фоне сообщений о якобы нарушениях при испытаниях ее вакцины
Компания потеряла более €9 млрд
Читать полностью