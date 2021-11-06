СМИ: китайская сеть ресторанов Haidilao временно закрывает 300 заведений

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 6 ноября. /ТАСС/. Одна из крупнейших и самых известных сетей китайских ресторанов Haidilao в рамках реорганизации бизнеса решила временно закрыть 300 своих заведений. Об этом сообщила в субботу газета Mindao, ссылаясь на решение совета директоров компании.

Речь идет о ресторанах с невысокой посещаемостью и слабыми операционными показателями. Их деятельность будет приостановлена до конца текущего года и возобновлена в "подходящее время" в течение двух лет. При этом компания пообещала не увольнять сотрудников, а перераспределить их внутри сети.

Ресторан острой сычуаньской кухни, основанный в 1994 году не окончившим школу бывшим сварщиком тракторного завода Чжан Юном, ныне имеет около 1 600 филиалов почти во всех провинциях Китая, а также в Сингапуре, Японии, США, Великобритании, Малайзии, Вьетнаме, Индонезии и Австралии. Компания не уточняет, в каких именно местах планируется закрытие заведений.

Haidilao специализируется на приготовлении кушаний в традиционном китайском самоваре "хого". Он дает возможность самому клиенту прямо за столом выступить в роли повара и насладиться процессом.