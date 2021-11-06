В Пермском крае ожидают, что объем платных услуг туристам вырастет в 1,5 раза в 2021 году

ПЕРМЬ, 6 ноября. /ТАСС/. Объем платных услуг туристам в Пермском крае в 2021 году ожидается на уровне 7,5 млрд рублей, что на 25% меньше, чем в доковидные времена, но значительно выше показателя прошлого года, сообщили ТАСС в региональном министерстве туризма.

"Ежегодно до 2020 года в Пермском крае объем платных услуг в сфере туризма составлял около 10 млрд рублей. В 2020 - 4,8 млрд рублей. В этом году мы ожидаем, что в крае будет оказано около 7,5 млрд рублей платных услуг в сфере туризма", - сказали в ведомстве.

В министерстве уточнили, что по оперативным данным за первые три квартала 2021 года было оказано услуг на 5 млрд рублей, что уже превысило значения 2020 года.

Налоговые поступления от деятельности гостиниц и предприятий общественного питания Пермского края в 2019 году составили 1 млрд рублей, а в 2020 году - 940 млн рублей. В среднем за последние четыре года один турист приносит в бюджет примерно 1,5 тыс. рублей.

"Вклад туризма в ВВП региона составляет порядка 0,7%, однако стоит не забывать, что развитие туризма ведет к росту различных сфер экономики: транспорта, торговли, производства продуктов питания, сувениров и многого другого. Так по результатам различных исследований мультипликативный рост экономики за счет развития туриндустрии составляет около 25%", - отметили в министерстве.