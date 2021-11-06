Первая во Вьетнаме линия метро начала действовать в Ханое

ХАНОЙ, 6 ноября. /ТАСС/. Первая во Вьетнаме линия метро начала действовать в субботу в столице страны. Как сообщили в городском управлении транспорта, власти Ханоя предоставили всем пассажирам право бесплатного проезда в течение первых 15 дней после ввода линии в эксплуатацию.

Поднятая на эстакаду 13-километровая железная дорога связывает центр города с новыми отдаленными жилыми кварталами. По линии со средней скоростью 35 км/ч будут курсировать 12 поездов, каждый из которых состоит из четырех вагонов и рассчитан на перевозку более 900 пассажиров. Все станции первой линии ханойского метро выполнены в едином стиле хай-тек с отделкой из разноцветного стекла, а сами поезда окрашены в зеленый цвет. Надписи и указатели на станциях и в вагонах сделаны как на вьетнамском, так и на английском языках.

Начало промышленной эксплуатации нового транспортного объекта стало возможным после того, как 29 октября местный орган, отвечающий за приемку строительных проектов, утвердил результаты экспертизы качества строительства первой линии. Ее пробный запуск был осуществлен в декабре 2020 года. Было проведено более 70 тыс. км тестовых испытаний. Они подтвердили готовность линии к началу работы в коммерческих целях.

Строительство первой линии началось еще в 2011 году. Изначально предполагалось, что пробный пуск ветки состоится уже в 2013 году, а к началу 2014 года она станет интегрированной частью системы городского транспорта. Однако многочисленные задержки на начальном этапе реализации проекта из-за трудностей с освобождением территории под будущие объекты метрополитена на 160% увеличили стоимость строительства и значительно отсрочили предполагавшуюся дату введения линии в эксплуатацию.

Строительство, которое велось силами китайских подрядчиков за счет выделенного КНР целевого кредита, окончательно было завершено лишь к концу 2019 года. Общая сумма инвестиций в проект составила около 886 млн долларов вместо планировавшихся $330 млн.

Генеральный план развития муниципального транспорта в Ханое на период до 2050 года предполагает строительство в общей сложности восьми линий метро, которые свяжут мегаполис с населением почти 10 млн человек с его ближайшими пригородами. Основные маршруты ханойского метрополитена будут надземными, лишь некоторые участки будут проложены под землей.