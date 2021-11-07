Животноводы Дагестана планируют в 2021 году экспортировать до 35 тыс. голов овец

МАХАЧКАЛА, 7 ноября. /ТАСС/. Животноводы Дагестана намерены в этом году направить на экспорт 30-35 тыс. голов овец, поголовье планируется поставлять в Азербайджан и Грузию, сообщил ТАСС врио заместителя председателя правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов.

"Наша баранина востребована на международном рынке, в 2019 году мы экспортировали более 8 тыс. тонн только в Иран, также были поставки в Грузию, Азербайджан, другие страны. В последние год-полтора эта работа приостановилась. Сейчас планируем отгружать живое поголовье, хотим 15-20 тыс. голов отгрузить в Азербайджан и около 10 тыс. голов в Грузию", - сказал Абдулмуслимов.

По его словам, поставки планируется произвести в конце ноября или декабре. При этом, как отметил врио вице-премьера, экспортные поставки не скажутся на ценах на баранину внутри республики.

"Сегодня средняя цена на баранину в Дагестане составляет 320-350 рублей за килограмм. Чтобы цена не пошла вверх, мы принимаем меры по продовольственной безопасности. В частности, на постоянной основе проводим ярмарки, где сельхозпроизводители могут реализовать свою продукцию без посредников", - пояснил Абдулмуслимов.

По данным Минсельхозпрода Дагестана, сейчас в регионе насчитывается более 4,5 млн овец, ежегодно в Дагестане производится около 40 тыс. тонн баранины, более 14 тыс. тонн шерсти и 115 тонн овечьего сыра.