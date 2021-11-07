Предприятие Росатома готово к работам с регенерированным ураном из Франции

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Французские эксперты подтвердили готовность Сибирского химического комбината (АО "СХК", предприятие госкорпорации "Росатом" в городе Северск Томской области) выполнять работы с регенерированным ураном (РУ), поступающим из Франции. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Росатома.

"Эксперты французской компании Electricite de France (EDF) провели технический аудит на предприятии госкорпорации "Росатом" АО "СХК" <…>. Результаты визита подтвердили способность предприятия выполнять все технические и экологические контрактные обязательства, в том числе по остекловыванию (фиксации радионуклидов в неподвижном состоянии в нерастворимой стабильной матрице, готовой для захоронения - прим. ТАСС) не подлежащих переработке технологических остатков на установке, соответствующей лучшим международным стандартам", - говорится в сообщении.

Работы будут выполняться в рамках долгосрочных контрактов, подписанных в 2018 году между АО "Техснабэкспорт" (организация Росатома) и французской компанией EDF, на услуги по конверсии и обогащению РУ. Поставки урана в Россию из Франции с последующим реэкспортом уранового продукта, полученного в результате его переработки, будут осуществляться до 2032 года, отмечает пресс-служба госкорпорации. Переработанный в России уран будет использоваться при фабрикации топлива для французских АЭС. Загрузка первых топливных сборок с использованием переработанного материала запланирована уже в 2023 году на АЭС "Крюа".

Регенерированный уран - уран, восстановленный после переработки отработавшего ядерного топлива. После обогащения РУ может быть повторно использован для производства топлива для ядерных реакторов. Российские технологии обращения с регенерированными ядерными материалами востребованы как на зарубежных рынках, так и в России.