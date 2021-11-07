В США заявили, что Байден рассматривает различные меры по ситуации с ценами на нефть

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден рассматривает различные варианты действий из-за того, что ОПЕК не стала повышать уровни нефтедобычи. Об этом заявила министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм в воскресном интервью телеканалу CNN.

"ОПЕК контролирует повестку, связанную с ценами на нефть. Это картель, контролирующий более 50% поставок бензина. <...> Он (президент США Джо Байден - прим. ТАСС) может призвать их нарастить поставки, но они решили на прошлой неделе этого не делать, - сказала министр. - <...> Президент рассматривает все имеющиеся инструменты".

На вопрос о задействовании стратегического нефтяного резерва она ответила, что это является одним из инструментов.

"Это один из имеющихся у него инструментов. Президент, конечно, рассматривает его. Я думаю, что мы посмотрим на прогноз, который выйдет во вторник", - сказала глава ведомства.

Страны соглашения ОПЕК+ на встрече в четверг сохранили приверженность своему плану по восстановлению добычи нефти темпами не более чем на 400 тыс. б/с в месяц, несмотря на призывы импортеров, прежде всего США, ускорить снабжение дефицитного рынка. Единая позиция России и Саудовской Аравии заключалась в том, что нарастить производство нефти в текущих условиях больше невозможно из-за сокращения спроса и потенциального падения цен.