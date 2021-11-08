Около 35% закупок московских заказчиков приходится на региональных поставщиков

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Заказчики Москвы при осуществлении закупок товаров, работ и услуг в 35% случаев выбирают в качестве поставщиков бизнес в регионах, а в 65% - столичных предпринимателей. Об этом сообщили в понедельник в аналитическом центре электронной торговой площадки "Росэлторг".

"С начала 2020 года по октябрь 2021 года столичные предприниматели на площадке "Росэлторг" заключили с региональными заказчиками контрактов на сумму более 760 млрд рублей. Всего за этот период от московских компаний было подано более 605 тыс. заявок для участия в более чем в 307 тыс. процедурах - в 65% из них столичный бизнес одержал победу. Основным регионом работы для столичных предпринимателей остается Москва, а треть всех участий (35%) приходится на закупки у региональных поставщиков", - говорится в сообщении.

В число наиболее популярных регионов по частоте участия московского бизнеса вошли Московская область, Санкт-Петербург и Владимирская область. На первые два региона приходится 18 тыс. и 17 тыс. участий. Замыкает тройку Владимирская область, на которую приходится более 15 тыс. участий. При сравнении 2020 года и 2021 года регионы, в закупках которых чаще всего принимают участие столичные предприниматели, остаются неизменными, уточняет "Росэлторг".

"Что касается сумм контрактов по региональным закупкам, среди лидеров также остается Санкт-Петербург. С заказчиками из города на Неве столичные бизнесмены с января 2020 года заключили контрактов на 182,9 млрд рублей. Следом идет Краснодарский край с 133,3 млрд рублей и соседняя Ростовская область - 63,5 млрд рублей", - сказал генеральный директор "Росэлторг" Андрей Кашутин, слова которого приводятся в сообщении.

С 2020 года по октябрь 2021 года остались неизменными категории товаров, работ и услуг, поставляемые московским бизнесом. Топ-3 в разрезе общероссийского классификатора составляют "лекарственные средства и материалы", "компьютерное, электронное и оптическое оборудование" и "готовые изделия".

Как уточнили в аналитическом центре, данная статистика учитывает закупки по 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

О площадке

"Росэлторг" (АО "Единая электронная торговая площадка") - крупнейший в России федеральный оператор электронных торгов для государственных заказчиков, а также госкомпаний и коммерческих предприятий. Клиентами площадки являются свыше 420 тыс. заказчиков и более 650 тыс. участников торгов.