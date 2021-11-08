Дивиденды "Детского мира" по итогам 9 месяцев 2021 года могут составить 3,84 млрд рублей

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/ Совет директоров ретейлера "Детский мир" рекомендовал собранию акционеров утвердить решение о выплате 3,84 млрд рублей в качестве дивидендов по итогам января - сентября 2021 года, говорится в сообщении компании.

Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию рекомендован в объеме 5,2 рубля.

Предполагаемая дата выплаты дивидендов - 26 декабря 2021 года.

Скорректированная чистая прибыль "Детского мира" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 9 месяцев 2021 года выросла в 2,1 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составила 8 млрд рублей.

Общий объем продаж группы увеличился на 20,7%, до 131 млрд рублей. Общий объем онлайн-продаж в России вырос на 42,7%, до 35,2 млрд рублей. Выручка увеличилась на 18,9%, до 117 млрд рублей, отмечается в сообщении.

Скорректированная EBITDA за девять месяцев 2021 года выросла на 21,4%, до 13,4 млрд рублей. Скорректированная прибыль составила 8 млрд рублей (+111,5% год к году). Валовая прибыль увеличилась на 20,8%, до 36,4 млрд рублей.

Компания за отчетный период открыла 146 новых магазинов, из них 39 магазинов сети "Детский мир", 67 магазинов сети "Детмир мини" и 31 магазин сети "Зоозавр" в России, два магазина "Детский мир" в Казахстане, семь магазинов "Детмир" в Белоруссии, отмечается в сообщении.

По итогам III квартала общий объем продаж группы увеличился на 16,4%, до 49,5 млрд рублей. Общий объем онлайн-продаж в России вырос на 43,7% и достиг 12,7 млрд рублей, доля онлайн-продаж в России составила 27%. Выручка группы увеличилась на 14%, до 43,9 млрд рублей. Скорректированная EBITDA выросла на 12,5%, до 5,8 млрд рублей. Скорректированная прибыль за период составила 3,6 млрд рублей.

О компании

ГК "Детский мир" - мультиформатный цифровой оператор розничной торговли на рынке детских товаров. По состоянию на 30 сентября сеть насчитывала 1014 магазинов в России, Казахстане, Белоруссии. Почти 30% акций ретейлера принадлежит Gulf Investments Limited, остальные акции находятся в свободном обращении. За 2020 год компания выплатила 4,48 млрд рублей дивидендов.