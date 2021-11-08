На реконструкцию Северного обхода Калининграда в 2022 году выделят 1,35 млрд рублей

ТАСС, 8 ноября. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил выделить 1,35 млрд рублей на реконструкцию Северного обхода Калининграда в 2022 году. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба правительства РФ.

"Минфину и Минтрансу поручено в 2022 году обеспечить финансирование опережающей реконструкции кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны (Северный обход Калининграда) в объеме 1,35 млрд рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Губернатор области Антон Алиханов обратился к главе правительства РФ с просьбой профинансировать реконструкцию объездной дороги областного центра - Северный обход Калининграда - опережающими темпами во время его рабочей поездки в область в октябре текущего года. Он пояснил, что в настоящее время реализуется второй этап строительства трассы, заключены контракты на первый и второй подэтапы, и область готова вести строительство быстрее.

Транспортное кольцо вокруг Калининграда реконструируется в несколько этапов с 2014 года. Количество полос увеличат до шести шириной по 3,75 м. Расчетная скорость движения - 120 км/ч. Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность окружной дороги, разгрузить Калининград от транзитного потока, а также будет способствовать развитию Приморской рекреационной зоны.

Кроме того, при участии Минстроя Минфину РФ предстоит предусмотреть выделение в 2024 году 775,5 млн рублей бюджетных средств на завершение строительства новых корпусов Музея Мирового океана, отмечается в сообщении пресс-службы правительства РФ.