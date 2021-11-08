Кабмин расширил доступ регионов к господдержке для создания гидротехнических сооружений

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому регионы теперь смогут получать федеральное финансирование не только на строительство и ремонт гидротехнических сооружений, но и на проведение инженерных изысканий и подготовку проектно-сметной документации. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба правительства.

Уточняется, что речь идет об объектах, необходимых для защиты территорий от паводков и наводнений. Подписанным постановлением вносятся изменения в госпрограмму "Воспроизводство и использование природных ресурсов". "Теперь в ней указано, что дополнительные средства регионам на разработку проектов по строительству и ремонту гидротехнических сооружений могут направляться при наличии отдельных поручений президента и председателя правительства", - говорится в сообщении.

Кроме того, финансирование будет доступно регионам, чей уровень бюджетной обеспеченности (индекс налогового потенциала, поделенный на индекс бюджетных расходов) не превышает показателя 0,7.

"Решение позволит ускорить работы по строительству гидротехнических сооружений, поможет повысить уровень защиты граждан, их имущества и объектов инфраструктуры от негативного воздействия водной стихии", - резюмировали в кабмине.