В Москве экспорт промышленных товаров вырос на 36,1% с начала года

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в январе-августе 2021 года составил $20,13 млрд, с начала года экспорт промышленных товаров вырос на 36,1%. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Москва сегодня - лидер среди российских регионов по объемам поставок несырьевой неэнергетической продукции. На долю столицы приходится 16,6% всего российского экспорта. Большую часть поставок занимают промышленные товары, и интерес к ним ежегодно растет: в 2021 году экспорт в этой категории вырос на 36,1% по отношению к прошлому году и на 27,3% - к 2019. В денежном выражении промышленный экспорт за восемь месяцев 2021 года составил $17,77 млрд, а экспорт агропромышленного комплекса (АПК) - $2,36 млрд", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводит пресс-служба.

Покупателями московской продукции стали 180 стран мира. Основные импортеры: Казахстан, Белоруссия, США и Германия - на них приходится свыше 35% от всех московских поставок.

Объем несырьевого неэнергетического экспорта в Казахстан составил $2,07 млрд, продемонстрировав рост в 29,8% относительно аналогичного периода прошлого года; в Белоруссию поставки достигли $1,99 млрд при росте объема в 30,9%, в США московский экспорт достиг суммы в $1,86 млрд при росте в 28,3%, а поставки несырьевой неэнергетической продукции в Германию выросли на 61,6% и достигли объема в $1,20 млрд.

"Если говорить о промышленном экспорте, то Москва сегодня отправляет за границу механическое оборудование, например, фильтровальные изделия и телекоммуникационную аппаратуру. Пластмассу и разнообразные изделия из нее - детские товары и игрушки, автотехнику и комплектующие к ней. Кроме того, оптику, измерительные приборы и медицинскую технику", - отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

По данным центра поддержки экспорта "Моспром", в структуре экспорта АПК наибольшую перспективу представляет продукция пищевой промышленности Москвы. Специалисты центра, в первую очередь, отмечают экспорт кондитерских изделий - шоколада и других органических товаров, молочной продукции - сыров и кисломолочных продуктов, мяса и готовых мясных изделий, колбас и снеков. Рост экспорта АПК в январе-августе 2021 года составил 7,4% относительно аналогичного периода прошлого года. В число основных торговых партнеров столицы входят Белоруссия и Казахстан, на эти две страны приходится свыше 20% от всего объема экспорта АПК Москвы.