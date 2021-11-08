В Сочи выявили 360 самостроев с начала года

СОЧИ, 8 ноября. /ТАСС/. Сотрудники управления муниципального контроля Сочи с начала года выявили более 360 объектов самовольного строительства на территории курорта, сообщили в понедельник в пресс-службе городской администрации. Это почти в полтора раза больше, чем за весь 2020 год.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев говорил о том, что около 30% жителей региона, приобретавших квартиры по договору долевого строительства, живут в самостроях. Больше всего таких объектов в Сочи. В 2020 году в Сочи выявили более 240 самостроев.

"С начала года в Сочи выявлено более 360 объектов самовольного строительства. Рейды по выявлению самостроев регулярно проводятся сотрудниками управления муниципального земельного контроля администрации Сочи совместно с прокуратурой и сотрудниками органов государственного строительного надзора", - говорится в сообщении.

Работа по выявлению объектов самовольного строительства в последние годы ведется особенно активно. Для большего охвата территорий используют беспилотные летательные аппараты, привлекают депутатский корпус, общественность и правоохранителей.

"Наша цель, чтобы застройщики в городе поняли и услышали, что любое строительство, любые действия с земельным участком необходимо совершать только в соответствии с действующим законодательством", - сказал заместитель начальника управления муниципального земельного контроля администрации Сочи Аслан Ачмизов, чьи слова приводит пресс-служба.

По решению суда в Сочи приступили к сносу семиэтажного самостроя площадью 650 кв. м, он расположен в Центральном районе курорта. Застройщиком были нарушены градостроительные нормы и пятно застройки.