На Ставрополье работодатели предложили более 145 тыс. вакансий с начала года

ПЯТИГОРСК, 8 ноября. /ТАСС/. Работодатели Ставрополья с начала года предложили более 145 тыс. вакансий. Самыми востребованными остаются специалисты в сфере медицины, образования и рабочих специальностей, сообщили журналистам в понедельник в управлении по информполитике правительства края.

"В октябре работодателями Ставропольского края заявлено 3,3 тыс. вакансий, их которых 2,1 тыс. - вакансии рабочих профессий. Всего с начала года в региональный банк данных заявлено более 145 тыс. свободных рабочих мест", - говорится в сообщении.

Отмечается, что значительную часть - 104,5 тыс. (72,1%) - составляют вакансии рабочих профессий с размером средней заработной платы в 31,6 тыс. рублей.

"В общем числе заявленных вакансий 76,7 тыс. (52,9%) приходится на вакансии, не требующие наличия у граждан специального профессионального образования и опыта работы. Еще 48,8 тыс. вакансий (33,7%) требуют наличия среднего профессионального образования, и только у 19,5 тыс. вакансий (13,4%) обязательно наличие высшего образования. На сегодняшний день в базе данных центров занятости насчитывается порядка 34,6 тыс. вакансий, из которых 99,5% - с оплатой труда выше величины установленного в крае прожиточного минимума. Размер средней заработной платы составляет 27,2 тыс. рублей", - говорится в пресс-релизе.

По данным управления, наиболее ощутим в крае дефицит в кадрах в сфере здравоохранения (врач, медицинская сестра, фельдшер), на втором месте - сфера образования (педагог, учитель, воспитатель, помощник воспитателя, повар). Также востребованы специалисты сферы обеспечения энергией и газом (оператор котельной установки, слесарь), торговли и ремонта автотранспортных средств (продавец, бухгалтер, слесарь, мастер), сельского хозяйства (водитель, машинист, овощевод, тракторист, подсобный рабочий).

Остаются востребованными работники обрабатывающих производств (оператор, подсобный рабочий) и строительной сферы (инженер, мастер, машинист, разнорабочий).