ЦБ РФ выпускает в обращение памятные монеты, посвященные Карачаево-Черкесской Республике

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Банк России 9 ноября 2021 года выпускает памятные монеты "100-летие образования Карачаево-Черкесской Республики" и "Карачаево-Черкесская Республика" серии "Российская Федерация" из драгоценного и недрагоценного металлов. Как сообщается в пресс-релизе Центробанка, выпустят монеты из серебра номиналом 3 рубля и монету из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей.

На оборотной стороне серебряной монеты расположено выполненное рельефное изображение стелы "Дружба народов Карачаево-Черкесии" на фоне стилизованного изображения вершин Эльбруса. Cправа расположен герб Карачаево-Черкесской Республики, имеются надписи, вверху по окружности: "Карачаево-Черкесская Республика", слева: "100 лет".

Тираж монеты из серебра - 3 тыс. штук, масса драгоценного металла в чистоте - 31,1 г.

На оборотной стороне монеты из недрагоценных металлов расположено рельефное изображение герба Карачаево-Черкесской Республики. На кольце по окружности имеются надписи, разделенные точками: в верхней части - "Российская Федерация ", в нижней части - "Карачаево-Черкесская Республика".

Тираж монет из недрагоценных металлов составляет 1 млн штук. Масса монеты в чистоте - 31,1 г.

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, напомнили в Банке России.