Объем продаж товаров в duty free на Хайнане за январь-сентябрь вырос на 121%

ХАЙКОУ /Китай/, 8 ноября. /ТАСС/. Объем продаж в магазинах беспошлинной торговли южной китайской провинции Хайнань за январь-сентябрь вырос на 121% в годовом выражении и достиг 35,5 млрд юаней (около $5,5 млрд). Такие данные таможни города Хайкоу публикует информационный ресурс "Чжунго синьвэньван".

За первые три квартала этого года во всех магазинах беспошлинной торговли на Хайнане было реализовано свыше 50,7 млн различных наименований товаров, что на 158% превысило показатель того же периода 2020 года. Магазины duty free на острове при этом посетило более 5,1 млн покупателей - рост на 84,5% в годовом выражении.

Пилотная программа развития сети магазинов duty free в китайской провинции Хайнань была запущена правительством КНР в 2011 году. С 1 июля прошлого года власти острова увеличили с 30 тыс. до 100 тыс. юаней (с $4,2 тыс. до $14,2 тыс.) квоту для одного человека на покупки в магазинах беспошлинной торговли провинции. С 38 до 45 позиций был расширен и список беспошлинных товаров. Данная программа позиционируется властями в качестве важной части проекта по построению на Хайнане свободного торгового порта.

В этом году на Хайнане в городе Хайкоу были открыты два новых магазина беспошлинной торговли. До этого на острове функционировало семь магазинов: два из них расположены в административном центре провинции Хайкоу, остальные - в городе-курорте Санья на юге и в прибрежном городке Боао в районе Цюнхай на северо-востоке острова. В июне 2022 года еще один крупный торговый центр товаров duty free в Хайкоу будет сдан в эксплуатацию.