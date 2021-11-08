МЭР намерено продлить ввоз сыворотки для детского питания из санкционных стран

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Минэкономразвития России предлагает продлить на 2022 год возможность ввоза сухой молочной сыворотки с уровнем деминерализации 90% для производства детских смесей из стран, на которые распространяется российское продовольственное эмбарго. Соответствующий проект постановления правительства размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

"Минэкономразвития России подготовило проект постановления правительства Российской Федерации <...>, предусматривающий продление с 1 января до 31 декабря 2022 года (включительно) исключения из-под действия запрета на ввоз в Российскую Федерацию сыворотки молочной деминерализованной сухой с уровнем деминерализации 90% <...>, предназначенной для производства детских сухих молочных смесей (заменителей грудного молока), а также для промышленных испытаний и наладки оборудования по выпуску данной продукции, страной происхождения которой являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия, Княжество Лихтенштейн и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии", - говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что проект разработан в связи с соответствующим решением, принятым на заседании правительственной подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле. По данным Минсельхоза, в России сыворотка с таким уровнем деминерализации производится в объеме 2,4 тыс. тонн в год, что недостаточно для обеспечения потребности отечественных компаний, отмечается в документе. Если проект постановления будет принят, Минсельхоз будет вести контроль за целевым использованием и за объемами поставок сыворотки, которая предназначена как для производства детских сухих молочных смесей, так и для промышленных испытаний и наладки оборудования, необходимых для ввода в эксплуатацию новых российских объектов по производству заменителей грудного молока, следует из пояснительной записки. Минсельхоз также должен будет утвердить на 2022 год разрешенный объем ввоза в Россию такой продукции.

Россия в августе 2014 года запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции, в том числе из США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты и молочная продукция. По мере сохранения санкций РФ продлевала и свои ответные меры. Пока запрет на поставки действует до конца 2021 года. В марте текущего года правительство РФ объявило о продлении разрешения на ввоз молочной сыворотки на 2021 год.