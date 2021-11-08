Автопарк Тюмени обновят более чем 70 автобусами в 2022 году

ТЮМЕНЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Автобусный парк Тюмени обновят свыше 70 автобусами в 2022 году. Об этом сообщил мэр Тюмени Руслан Кухарук в соцсети Instagram в понедельник.

"При формировании бюджета на 2022 год мы предусмотрели обновление автобусного парка. Запланировано приобрести более 70 автобусов", - рассказал Кухарук.

Как добавили ТАСС в пресс-службе администрации города Тюмени, обновление автопарка идет согласно концепции повышения качества транспортного обслуживания. Средний возраст тюменских автобусов в настоящее время - почти четыре года. Устаревшие автобусы в нормальном состоянии возрастом 10-11 лет передадут другим автопаркам на запчасти. Обновленные автобусы будут большой вместимости, в том числе по типу "гармошки".

Согласно информации с официального сайта "ТПАТП № 1", предприятие является одним из крупнейших в Тюменской области, которое занимается пассажирскими перевозками по городским и садоводческим маршрутам. Суммарно маршрутная сеть предприятия включает в себя 39 маршрутов, из которых 22 - городские, 17 - дачные. Каждый будний день на маршруты в Тюмени выходит 154 автобуса "ТПАТП № 1", выполняющие более 1 700 рейсов ежедневно.