Комитет Думы одобрил законопроект об акцизе на жидкую сталь и росте НДПИ для металлургов

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об акцизе на жидкую сталь в размере 2,7% от средней за календарный месяц экспортной цены на стальные слябы в морских портах РФ, расположенных в Южном федеральном округе. Законопроект, инициированный правительством РФ, вносит поправки в Налоговый кодекс РФ. Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 11 ноября.

Ставку НДПИ для железной руды предлагается установить на текущем уровне - 4,8%, но теперь она будет считаться от средней за налоговый период цены на руду на базисе Iron Ore Fines 62% Fe spot на азиатском рынке с привязкой к содержанию железа в руде на соответствующем участке недр. Рентный коэффициент в размере 3,5 уходит из формулы расчета.

Ставку НДПИ на коксующийся уголь предлагается установить на уровне 1,5% от средней за налоговый период цены на сырье на базисе FOB HCC Australia (вместо текущей ставки в размере 57 рублей).

В отношении многокомпонентных комплексных руд с содержанием меди, никеля, металлов платиновой группы, добываемых на территории Красноярского края, ставку НДПИ предлагается установить на уровне 6% от средних за налоговый период цен на медь, никель, палладий, платину, золото и кобальт на мировых рынках с привязкой к содержанию полезного компонента в руде. Сейчас формула НДПИ для таких руд включает в себя ставку в 730 рублей на тонну, умноженную на рентный коэффициент 3,5.

Согласно документу, рентная налоговая нагрузка на горно-металлургический комплекс с 2022 года может возрасти вдвое благодаря изменениям в расчете НДПИ, а также предлагаемому введению акциза на сталь.

В отношении многокомпонентных комплексных руд с содержанием меди, никеля, металлов платиновой группы, добываемых на территории Красноярского края, ставку НДПИ предлагается установить на уровне 6% от средних за налоговый период цен на медь, никель, палладий, платину, золото и кобальт на мировых рынках с привязкой к содержанию полезного компонента в руде. При этом рассчитываемая таким образом ставка не может быть меньше 2 555 рублей за тонну многокомпонентной комплексной руды. Пока формула НДПИ для таких руд включает в себя ставку в 730 рублей на тонну, умноженную на рентный коэффициент 3,5.