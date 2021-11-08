Путин считает, что холдинг "Вертолеты России" показал свою дееспособность

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" показал свою дееспособность, уверен президент РФ Владимир Путин. На встрече в понедельник с гендиректором компании Андреем Богинским глава государства предложил обсудить дальнейшие перспективы холдинга.

"Холдинг получился дееспособный, большой. Давайте поговорим о том, как он себя чувствует, и каковы перспективы", - сказал Путин, открывая встречу в Кремле.

Президент сделал акцент на том, что в России "вертолетостроение традиционно всегда развивалось". "Мы всегда по праву гордились нашим вертолетостроением", - добавил он, заметив, что в 100 странах мира в настоящее время эксплуатируется 8 тыс. российских вертолетов.

Вертолеты, которые холдинг поставляет Минобороны, полностью удовлетворяют потребности заказчика, отметил в свою очередь Богинский.

"Сегодня серийно выпускаемые боевые и военно-транспортные вертолеты позволяют нам полностью удовлетворить потребности нашего главного заказчика в лице министерства обороны и других силовых ведомств [России]", - заявил он.

Как уточнил гендиректор холдинга, также вертолеты позволяют занимать лидирующие позиции по поставке военной техники на международные рынки при активном содействии "Рособоронэкспорта".

По планам холдинга, добавил Богинский, с 2021 по 2025 годы планируется произвести и реализовать на внутреннем и внешнем рынках более 1 100 машин.

Холдинг "Вертолеты России" был образован в 2007 году.