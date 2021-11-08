Цена зимнего дизеля на бирже обновила максимум

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Биржевая цена на зимнее дизельное топливо по территориальному европейскому индексу по итогам сегодняшних торгов достигла 59,84 тыс. рублей за тонну и вновь обновила рекордное значение. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена на зимний дизель выросла за день на 0,7% и составила 59,84 тыс. рублей за тонну, обновив исторический максимум. Предыдущий ценовой рекорд был установлен 3 ноября (59,44 тыс. рублей за тонну).

Межсезонное дизельное топливо торгуется близко к рекордным значениям. Так, его стоимость увеличилась на 0,2%, до 54,01 тыс. рублей за тонну. При этом летний дизель подешевел на 0,5%, до 52,41 тыс. рублей за тонну - после того, как обновил рекорд в предыдущий торговый день, 3 ноября.

Бензин Аи-92 подешевел на 0,5%, до 53,53 тыс. рублей за тонну, цена бензина Аи-95 также снизилась на 0,5% и составила 54,93 тыс. рублей за тонну. Цена сжиженных углеводородных газов (СУГ) упала на 2,3%, до 37,17 тыс. рублей за тонну.

Стоимость топочного мазута уменьшилась на 2,1% и составила 25,97 тыс. рублей за тонну. Топливо для реактивных двигателей (авиакеросин) подешевело на 0,1%, до 58,19 тыс. рублей за тонну.